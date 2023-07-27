В парке Якутска можно бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ, гепатит и сифилис

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Жителей и гостей столицы старше 18 лет приглашают добровольно и бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусный гепатит В, вирусный гепатит С, сифилис в мобильном пункте в городском парке культуры и отдыха (входная арка).

Тестирование проходит в рамках акции «Здоровое лето», проводимой ГБУ РС (Я) «Центр СПИД».

– Анализы берутся из пальца руки, с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических мер, в работе используется одноразовый инструментарий и экспресс – тесты 4 поколения, с точностью свыше 96 %. Время ожидания результатов 10 - 15 минут, – говорится в сообщении.

Результаты экспресс-тестирования сообщаются устно, строго конфиденциально. Каждому сдавшему бесплатно по желанию выдается презерватив.

По всем вопросам обращаться по телефону горячей линии ГБУ РС (Я) «Центр СПИД»: 89241710125.

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