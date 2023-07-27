В Якутии с начала года изъято более 2700 единиц оружия

Фото: Росгвардия по Якутии

За текущий 2023 год в республике изъято 2732 единицы оружия и более 2000 штук патронов, сообщает пресс-служба Росгвардии по Якутии.

Составлено более 2000 протоколов об административных правонарушениях. Из наложенных административных штрафов на сумму 1,5 миллиона рублей взыскано более 90%.

Благодаря мерам профилактики удалось сократить на 58,33% количество преступлений с использованием зарегистрированного оружия.

Также продолжается работа с населением по добровольной сдаче оружия на возмездной основе.

– Гражданами сдано 599 единиц зарегистрированного оружия на общую сумму 3 548 000 рублей, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за добровольную сдачу незаконного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств граждане освобождаются от уголовной и административной ответственности, а также получают денежное вознаграждение.

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