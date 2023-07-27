Правительство России выделит 3,3 миллиарда рублей на мастер-планы Якутска и Нерюнгри

Проект обновления набережной Романа Дмитриева на 202 микрорайоне в Якутске. Предоставлено МКУ "Главстрой"

Одобрены специальные казначейские кредиты в размере 3,3 млрд рублей на проекты развития городов Якутии. Республика стала первой на Дальнем Востоке, чью заявку одобрили, сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение принято президиумом правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. Средства пойдут на реализацию шести крупных проектов в Якутске и Нерюнгри.

К примеру, 1,2 млрд будут направлены на строительство детсада на 240 мест и многофункционального спортзала в микрорайоне «Спортивный» в Якутск. 1,5 млрд рублей пойдут на благоустройство центральной площади Ленина, набережной озера Сайсары и набережной Романа Дмитриева. Ранее «КП – Якутия» уже писала о приостановке работ у озера Сайсары и планах преображения дамбы и пляжа на 202 микрорайоне.

В Нерюнгри проведут капитальный ремонт лечебного корпуса центральной районной больницы, на что предусмотрят почти 500 млн рублей.

— Работы большие. Проектно-сметные документации составлены. Готовы начать работы уже в этом году, — комментировал ранее глава республики Айсен Николаев.

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