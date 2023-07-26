МВД Якутии: ПДН постоянно проводило проверки семьи, в которой при пожаре погиб 5-летний ребенок

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Во вторник, 25 июля, в 16-этажном доме на улице Лермонтова в Якутске произошел пожар на балконе квартиры на 15-м этаже. Пострадал пятилетний ребенок — ожог 90% тела II-III степени. Сегодня стало известно, что он умер в больнице.

Соседка, живущая рядом с квартирой, где произошел пожар, говорила, что она не раз жаловалась в ПДН на мать семейства. Та устраивала пьянки, била детей и не заботилась о них. Но, по словам женщины, инспекторы не реагировали на жалобы должным образом.

В МВД республики ответили, что это не так.

«Указанная информация не соответствует действительности. В июле 2022 в полицию поступило сообщение о том, что жительница дома по улице Лермонтова распивает спиртные напитки, не смотрит за детьми. Прибывшими по адресу инспекторами по делам несовершеннолетних была установлена 33-летняя гражданка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — говорится в релизе.

Детей, включая ребенка-инвалида, поместили в социальное учреждение. Семью поставили на профилактический учет, в том числе в центре содействия семейному воспитанию. Через какое-то время с разрешения органов опеки детей вернули матери.

Подразделением по делам несовершеннолетних на постоянной основе проводились проверки подучетной семьи. На момент посещения квартиры фактов нахождения многодетной матери в состоянии алкогольного опьянения выявлено не было.

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