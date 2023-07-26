СК завел дело по факту истязания воспитанников школы-интерната в Якутске

Фото: скриншот видеообращения учеников

Следователи СУ СК РФ по Якутии завели уголовное дело по факту истязания воспитанников школы-интерната в Якутске

Дело заведено по пунктам «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).

Как считает следствие, в Якутске в школе-интернате неоднократно допускалось жестокое обращение в отношении малолетних воспитанников учреждения, выражавшееся в систематическом физическом воздействии, оскорблениях и унижении детей.

О ходе расследования будет доложено председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Ранее о ситуации в интернате писали СМИ, а также было опубликовано видеообращение от педагогов и воспитанников с жалобами на учителя, которого обвиняют в жестоком обращении.

По словам воспитателя Валентины Федоровой, учитель Любовь Прокопьева регулярно позволяла себе измываться над подопечными, унижала, оскорбляла их, допускала физическое насилие.

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