Ипотека под 3% доступна для жителей сел Якутии

Жители Якутии могут взять ипотеку под 3% для покупки или строительства дома в сельской местности Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России уже больше трех лет действует программа сельской ипотеки под 3% годовых. Об изменениях этой меры поддержки, сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

За полгода 2023 года по этой программе россияне оформили почти 120 тысяч кредитов на 450 млрд рублей.

Недавно максимальный размер займа по ставке не выше 3% увеличили вдвое – до 6 млн рублей.

– Конечно, в сельской местности и малых городах большинства регионов преобладают частные дома, поэтому развитию индивидуального жилищного строительства также уделяем большое внимание. По каждой из ипотечных программ теперь можно оформить заём на их покупку либо строительство, – заявил вице-премьер Михаил Мишустин на пленарной сессии Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке.

В Якутии приём заявок на сельскую ипотеку ведёт Россельхозбанк. Помимо индивидуального жилищного строительства и готового загородного дома, средства теперь можно направить и на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не более 5 этажей в опорных населённых пунктах.

Возможностями льготной программы могут воспользоваться и те, кто только планирует переехать жить на сельские территории, рассказал директор Якутского филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев.

— Всего в Якутии с весны 2020 года 349 семей оформили в сельскую ипотеку на сумму более 945 млн рублей, — отметил он.

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