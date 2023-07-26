Лучше один раз увидеть: депутаты Госдумы посетили Ленск

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

- Мы увидели достаточно сложное экономическое и социальное положение жителей Ленска. Ужасают условия, в которых проживают переселенцы после наводнения 2001 года. Понимаю, что дома возводились экстренно, нужно было успеть до зимы. Но это времянки, в которых можно было прожить один год, а люди там находятся уже больше 20 лет, - так заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономике Михаил Делягин из «Справедливой России» передал свои впечатления от посещения Ленского района.

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

В Западную Якутию Делягин прибыл вместе с коллегой по ГД депутатом от СР Юрием Григорьевым. Микрорайон Северный был построен за три месяца в 2001 году, сразу после разрушительного наводнения. Быстровозводимые двухэтажки давно пришли в негодность. Но срок расселения жильцов постоянно отодвигают.

В ноябре прошлого года власти признали все 49 двухэтажек Северного аварийными. Но они не попадают даже в следующий этап федеральной программы переселения жильцов аварийных домов. Очередную дату сноса обозначили до 2032 года. Жители Северного передали справороссам - депутатам Госдумы письмо с требованием к властям скорейшего расселения аварийного микрорайона. Не лучше дела обстоят и в другом жилом районе Ленска Теплый Стан. Заложили его в конце 2000-х для работников бюджетной сферы, но затем концепция не раз менялась. В домах холодно, социальная инфраструктура отсутствует, дороги не построены.

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

Олег Карнаухов, депутат Ленского горсовета, член партии «Справедливая Россия»:

- В июне на конференции «Справедливой России» в Якутске я перечислил несколько главных нерешаемых в Ленске проблем. Это круглогодичная работа нашей воздушной гавани, ремонт автодороги до Мирного и снос аварийного жилья. Не раз ставил эти вопросы на разных уровнях, в том числе перед правительством республики, но проблемы не решались. Депутаты Госдумы Делягин и Григорьев решили: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и приехали в Ленск, за что им наша общая большая благодарность.