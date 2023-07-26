В четверг в Якутске прогнозируют до 27 градусов тепла

ФОто: KP.RU

Многие горожане, глядя на частые грозы и дожди, уже решили, что лето закончилось. Наперекор этому мнению завтрашний день обещает быть жарким.

– Преимущественно без осадков, ветер северный 3-8 м/с. Ночью +11+13°, днем +25+27°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 26 июля в городе стояла 27-градусная жара.

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