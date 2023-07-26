В Хангаласском районе Якутии утонули две 13-летние школьницы

Фото: bogorodsky-okrug.ru

25 июля в селе Едяй Хангаласского района Якутии утонули две 13-летние школьницы, сообщает газета «Олекма».

Трагедия произошла, когда девочки купались в протоке Лены возле деревни. Со слов очевидцев, в беду попали три девочки, одну из них спас молодой человек, находившийся поблизости. Тела двух девочек 2009 г.р. извлекли тем же вечером из воды местные жители.

К несчастью, это не первый случай гибели детей в водоемах в этом году. Ранее в июне двое малолетних детей утонули в Оймяконском и Горном районе Якутии. В июле в селе Дирин Чурапчинского района во время купания в озере Уоланнах утонул ребенок 2009 года рождения.

По данным Службы спасения Якутии, на 26 июля, вода унесла жизни 26 человек, в том числе – семи несовершеннолетних детей. Большинство утонувших купались в необорудованных местах. Дети, как правило, проводили время у водоемов без присмотра взрослых.

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