Медбрат из Якутии стал победителем конкурса Минздрава России

Фото: Минздрав Якутии

Главный медицинский брат Якутской республиканской клинической больницы Алквиад Иванов стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В конкурсе участвуют профессионалы со стажем работы не менее 10 лет. Всего в этом году было представлено 8 номинаций.

В номинации «За верность профессии» конкурсная комиссия Министерства здравоохранения России определила победителем Алквиада Иванова из Якутии. Он стал первым специалистом среднего медицинского персонала республики, который завоевал победу на всероссийском уровне. Ранее лучшими в подобных конкурсах становились только врачи.

Главный медбрат Якутской республиканской клинической больницы имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Управление сестринской деятельностью» и «Организация сестринского дела». Алквиад Иванов – отличник здравоохранения Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), заслуженный работник здравоохранения РФ, отличник фармации Якутии.

Кроме того, является почётным донором, обладателем премии «Человек труда». Сегодня под его руководством трудятся 570 специалиста среднего и 224 младшего медицинского персонала многопрофильной больницы.

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