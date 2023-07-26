«Сахатранснефтегаз» не будет повышать цены на газовое топливо для автомобилей

Заправка «Сахатранснефтегаз». Фото компании

В свете повышения цен на бензин «КП – Якутия» обратилась в компанию «Сахатранснефтегаз», чтобы узнать повысят ли они цену на газ для автомобилей в этом году.

– Ситуация на рынке не предполагает повышения цены на газовое топливо для автомобилей в этом году. Напомним, что заправить автомобиль газом можно по адресам по улице Можайского, 31, Автодорожная, 16а и Вилюйский тракт, 4 км. 6г, – сообщили в пресс-службе компании.

Также в компании отметили, что в конце августа месяца в городе Олёкминске будет открыта новая АГЗС.

«Расширение географии и открытие новой автогазозаправочной станции в городе Олёкминске является одной из стратегических задач и позволит жителям района иметь выбор между разными видами топлива», - также подчеркнули в «Сахатранснефтегазе».

Напомним, что в конце июля цены на бензин на заправках повысили компании «Сибойл», «Туймаада-Нефть» и «Саханефтегазсбыт». В среднем стоимость бензина выросла от двух до пяти рублей.

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