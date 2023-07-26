СК проверяет школу-интернат Якутска, где ученики пожаловались на педагога

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СК проводит доследственную проверку по факту жестокого обращения с воспитанниками школы-интерната для неслышащих, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее о ситуации в интернате писали СМИ, а также было опубликовано видеообращение от педагогов и воспитанников с жалобами на учителя, которого обвиняют в жестоком обращении.

По словам воспитателя Валентины Федоровой, учитель Любовь Прокопьева регулярно позволяла себе измываться над подопечными, унижала, оскорбляла их, допускала физическое насилие.

– По предварительным данным, в Якутске преподаватель школы-интерната неоднократно допускала в отношении малолетних воспитанников учреждения жестокое обращение, выражавшееся в оскорблениях и унижении детей, – говорится в сообщении Следкома по Якутии.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

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