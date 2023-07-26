В Якутске перекресток Пояркова - Кирова перекроют с 26 по 30 июля

Фото: KP.RU

В Якутске с 26 по 30 июля будет перекрыт перекресток улиц Пояркова и Кирова в связи с укладкой асфальта.

Движение в прямом направлении по Пояркова будет сохранено, движение по Кирова с пересечением Пояркова будет невозможно.

Маршрутные автобусы №17, №18, №20, №100 и №108 будут осуществлять движение согласно утвержденным схемам движения.

А маршрутные автобусы №3, №6, №16, №19, №109 и №111 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объездов.

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