Скончалась сестра бывшего главы Якутии Прасковья Борисова

Фото: соцсети

В СМИ появилась информация, что ушла из жизни Прасковья Борисова. Сообщается, что она ушла на 62-м году жизни.

Из-за совпадения имен (супругу Егора Борисова тоже зовут Прасковья), возникло недоразумение. Многие подумали, что ушла из жизни его жена. Но у жены бывшего главы Якутии отчество Петровна, а в некрологе говорится про Афанасьевну. Это сестра Егора Афанасьевича.

Приносим свои соболезнования родным и близким.

Прощание с Прасковьей Афанасьевной состоится 28 июля 2023 года в 10 часов в траурном зале «Реквием» по адресу: г. Якутск Сергеляхское шоссе 5 километр, 2а.

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