Власти обещают выделить допсредства на благоустройство Якутска к «Детям Азии»

Фото: пресс-служба АГиП Якутии

Председатель правительства республики Андрей Тарасенко 25 июля провел совещание по вопросам подготовки и проведения Игр «Дети Азии», а также проверил состояние спортивных объектов, в которых пройдут соревнования в 2024 году.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев поручил ускорить проведение мероприятий по плану благоустройству города Якутска, уделить особое внимание озеленению общественных пространств, заняться ремонтом фасадов зданий.

– Тарасенко поручил предусмотреть дополнительные средства на следующий год на облагораживание территории города. Андрей Владимирович также заострил внимание на необходимости закупки транспорта для перевозки спортсменов. Кроме того, рассмотрен план расходов, решено пересмотреть смету для учета финансирования работ по благоустройству, – говорится в сообщении.

Размер дополнительных средств и срок их выделения не уточняется.

Премьер-министр осмотрел Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары «Модун» и Дворец спорта «50 лет Победы». Он указал, что нужно благоустроить прилегающую территорию объектов.

Такие выезды Тарасенко планирует делать периодически, чтобы держать на контроле ход ремонтных работ на спортивных объектах в рамках подготовки к проведению Игр «Дети Азии». Он подчеркнул, что проверит также работы по благоустройству и по облагораживанию внешнего вида города Якутска.

Игры «Дети Азии» пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. Всего для проведения соревнований по 24 видам спорта будут задействованы 16 объектов в столице региона. Ремонт проведут во дворце спорта «50 лет Победы», центре спортивной подготовки «Триумф», спортивном комплексе «Дохсун», ледовом дворце «Эллэй Боотур», плавательном бассейне «Чолбон», спортивном комплексе «Модун», стадионе «Туймаада», плавательном бассейне «Самородок».

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