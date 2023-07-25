С репетитора-логопеда в Якутии взыскали 100 тысяч за перелом ноги у ребенка

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В Верховном суде Якутии оставили без изменения решение суда первой инстанции, по которому с педагога-репетитора взыскано 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда ребенку, сломавшему ногу.

Как сообщает пресс-служба суда, инцидент произошел еще в феврале 2022 года.

Ребенок с ноября 2021 года по февраль 2022 года посещал репетиторские уроки, оказываемые репетитором-логопедом. Занятия проходили в частном доме. Для детей также проводили прогулки во дворе.

Однажды во время перемены, катаясь с горки, расположенной вне двора дома, несовершеннолетний получил травму ноги – закрытый перелом правой голени. Мать ребенка подала в суд, который принял решение о выплате пострадавшей стороне моральной компенсации в размере 100 тысяч рублей.

Логопед подала апелляционную жалобу, в которой просила снизить размер компенсации морального вреда, считая его завышенным.

Но судебная коллегия Верховного суда Якутии согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что вред несовершеннолетнему причинен по вине репетитора, которая не обеспечила должный присмотр. А сама сумма компенсации является разумной и справедливой.

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