27 июля в парке Якутска почтят память детей-жертв войны в Донбассе

Фото: мэрия Якутска

27 июля Якутск вместе со всей Россией отметит скорбную дату – День памяти погибших детей на Донбассе, сообщает городская администрация.

Памятная дата была установлена указом главы ДНР от 11 июля 2022 года. В этот день жители Донецка возлагают цветы и игрушки к памятнику с именами погибших детей на Аллее ангелов.

В Якутске памятное мероприятие состоится 27 июля в Центральном парке культуры и отдыха. Каждый сможет почтить память безвременно погибших детей Донбасса возложением цветов и зажженными свечами. Начало памятного мероприятия – в 12:00 ч.

Вечером 27 июля в 18:00 ч. в парке пойдет памятная акция с участием руководства города и общественности.

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