Депутат Государственной думы призывает вернуть руководство АЛРОСА в Мирный

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

В прошлые выходные два депутата Государственной думы посетили Мирнинский район. Они провели ряд встреч с местными жителями и руководством, ответили на множество вопросов. Население Мирного беспокоили проблемы в сфере здравоохранения, образования, экологии, создания рабочих мест и импортозамещения. Также жители района интересовались, как вернуть их региону прежнее благополучие.

Госдумовские депутаты-справедливороссы Михаил Делягин и Юрий Григорьев прибыли в Западную Якутию. Визит двух заместителей председателей постоянных комитетов по экономической политике вызвал большой интерес у мирнинцев. Они провели встречи с местным населением в районной администрации и мэрии, осмотрели аварийное жилье в поселке Алмазный и место техногенной аварии на прииске «Ирелях» в 2018 году.

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

Мирнинцы активно участвовали в диалоге с гостями, было задано много вопросов. Депутаты из фракции «Справедливая Россия» уехали с большим пакетом предложений, которые планируют обсудить в Государственной думе. В частности, по словам доктора экономических наук Михаила Делягина, в федеральном парламенте будет проведен круглый стол о том, как заставить топ-менеджеров крупных компаний жить там, где находится производство, а не только в месте продажи.

Алексей Бутаков, заместитель председателя Мирнинского райсовета, председатель комиссии по коммунальному хозяйству, предпринимательству, экологии, строительству и недропользованию, фракция «Справедливая Россия»:

- Известно, кто где живет и работает, там все для себя и обустраивает. Создается впечатление, что все те, кто сегодня управляет территорией, находятся далеко от Мирнинского района. Решения о развитии Мирнинского района, финансировании, социальной обеспеченности должны приниматься и планироваться в кабинетах здесь, контрольные мероприятия по результатам принятых решений тоже должны проводиться здесь. На мой взгляд, так будет намного эффективнее. Так мы сможем удержать людей от желания переехать. Потому что сейчас они чувствуют необеспеченность инфраструктурой, бюджетом. В нормальном режиме не обеспечивается здравоохранение, денег не хватает и на учителей, на их стимулирующие и мотивационные выплаты. Коммунальное хозяйство тоже себя ущербно чувствует. Благоустройство ведется, но не в полноценном режиме и по остаточному принципу. По моему мнению, после переезда топ-менеджмента АЛРОСА из Мирного люди почувствовали, что на них стали обращать меньше внимания - нет диалога с различными слоями общественности. Пока это на уровне ощущений, но проблемы имеют свойство накапливаться. И, к сожалению, это будет происходить и дальше.

Госдумовец Михаил Делягин привел в пример развитие северного города Сургута. Начал он свой рассказ, упоминая основателя и главу «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, который там и живет. По его словам, когда 6 лет назад он был там, официальное население Сургута составляло 300 тысяч человек, а реальное - 600 тысяч. Этот город является мощным центром притяжения не только благодаря наличию рабочих мест, но и благодаря продуманной градостроительной политике.

В Сургуте низкая преступность и высокая культура. Даже перед дворами установлены светофоры, и люди соблюдают правила дорожного движения. Таково воспитание местных жителей. В городе развита медицина, есть современные спорткомплексы и дворцы культуры, которые строит «Сургутнефтегаз».

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

Господин Богданов и его семья также пользуются всеми этими благами, так как он ходит по улицам города. Когда центр принятия решений находится рядом с производством, это положительно сказывается не только на самом производстве, но и на всех, кто находится поблизости.

В конце концов, Москва тоже выросла из рабочих поселков, хотя одни появились в XVI, а другие - в XX веке. По словам Делягина, некоторые топ-менеджеры сопротивляются и предпочитают жить в Москве, а не в местах производства. Однако Богданов смог изменить эту ситуацию и создать Сургут. Как заставить владельцев или генеральных директоров жить в месте производства, а не в месте продажи? Это вопрос, над которым можно задуматься и найти разные решения. Возможно, это должно стать темой круглого стола в Госдуме.

- Безусловно, главный офис должен находиться там, где осуществляются основные работы, - заключил Делягин.

После посещения Мирного Делягин и Григорьев отправились в Ленск.