В Аллаиховском районе Якутии выявлен четвертый случай бешенства животных

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На территории Юкагирского национального наслега Аллаиховского района установлен эпизоотический очаг по бешенству животных, сообщает пресс-служба Департамента ветеринарии Якутии.

Заболевание выявлено у домашнего северного оленя в стаде кочевой родовой общины в местности «Кэрэмэһит». В Аллаиховский район выехали ветеринарные специалисты Хангаласского ветуправления и противоэпизоотического отряда Центра ресурсного обеспечения Департамента ветеринарии. Они будут ликвидировать очаг инфекции для недопущения дальнейшего распространения бешенства среди животных.

Напомним, что с мая это уже четвертый случай установления бешенства у животных: первый у собаки в поселке Чокурдах, второй и третий — у диких песцов в местностях «Ойотунг» и «Школьные пески».

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