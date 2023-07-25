В Якутске задержали грабителя, похитившего товар из магазина цифровой техники

Фото: пресс-служба МВД Якутии

В Якутске полицейские задержали грабителя, похитившего товар из магазина цифровой техники, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Им оказался ранее судимый за кражу 37-летний мужчина. Он пришел в магазин под видом покупателя. Воспользовавшись моментом, когда консультант отвлекся, злоумышленник взял колонку и выбежал из магазина. Видео можно посмотреть по ссылке.

Но сотрудники магазина заметили это и погнались за ним. Однако подозреваемому удалось от них убежать, выкинув колонку.

Возбуждено уголовное дело.

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