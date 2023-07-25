450 тысяч для оплаты ипотеки. Как многодетным семьям Якутии получить субсидию

В Якутии многодетные семьи с ипотекой могут воспользоваться господдержкой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 2019 года семьи с 3 и более детьми могут претендовать на выплату 450 тысяч рублей на оплату долга по ипотечному кредиту, сообщает пресс-служба правительства республики.

Кому положены 450 тысяч рублей для погашения ипотеки

- Семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 год включительно родился третий и последующий ребёнок. Возраст старших детей неважен.

- Заявитель может не состоять в официально зарегистрированном браке, важен статус заёмщика: выплата предназначена для многодетных родителей.

- Обязательно гражданство РФ.

Кто и как может получить субсидию на покрытие ипотеки. Источник: KP.RU

Если родители лишены родительских прав или усыновление было отменено, выплату они не получат.

Если вы уже воспользовались средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, вы всё равно можете претендовать на субсидию.

На что можно потратить 450 тысяч рублей

Субсидия предназначается для оплаты части долга по ипотеке, которую выдали на:

— жильё в новостройке

— готовое жильё на вторичном рынке

— жилой дом

— земельный участок для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства или огородничества

— незавершенный объект строительства на земельном участке и другие объекты в соответствии с условиями программы господдержки

— доля в праве общей собственности на жилое помещение (в случае, если путем заключения такой сделки объект приобретается в собственность полностью)

Этот список не исчерпывающий, с требованиями к объектам стоит ознакомиться в банке отдельно.

Субсидия не распространяется на покупку коммерческой недвижимости.

Какие требования должны выполняться для получения субсидия

Необходимо оформить ипотеку до 1 июля 2024 года. До заключения кредитного договора, претендовать на выплату вы не можете, так как она выдаётся только для погашения задолженности — основного долга или процентов по действующему договору.

450 тыс. рублей заёмщик может получить единожды, но это правило действует для каждого заёмщика.

Что нужно сделать для получения выплаты

Подать заявку: онлайн на портале Госуслуг или лично в офисе банка, в котором вы оформили ипотечный кредит. Банк отправит информацию в АО «ДОМ.РФ», который, в случае принятия положительного решения после проверки, перечислит денежные средства и ваш долг уменьшится.

Срок перечисления средств субсидии — в среднем 7 дней после принятия решения, он может быть продлён, если потребуются дополнительные документы или проверки.

Для этого представьте следующие документы:

— заявление по форме банка

— паспорт заявителя и детей (если им 14 лет и больше)

— подтверждение материнства или отцовства: свидетельство о рождении, усыновлении, решение суда

— согласие заявителя и детей на обработку персональных данных (получите форму в банке) — кредитный договор (если подаёте заявку с помощью портала «Госуслуги»)

— договор поручительства (если обращаются поручитель и заёмщик)

— правоустанавливающий документ

Если вы приобретаете долю в праве собственности на объект недвижимости, дополнительно приложите:

— договор купли-продажи

— договор участия в долевом строительстве

— договор об уступке права по договору участия в долевом строительстве

— документы о внесении паевых взносов члена жилищно-строительного кооператива или члена жилищного накопительного кооператива

В случае, если ипотечный кредит выдан для целей индивидуального жилого строительства, понадобятся:

— договор подряда на строительство индивидуального жилья

— документы, подтверждающие завершение строительства жилого дома, регистрацию права собственности на указанное жилое помещение и передачу жилого дома в залог кредитору

Можно ли обналичить эти деньги?

Нет, выплата не обналичивается и идёт напрямую в банк.

Если остаток суммы долга составляет менее 450 тысяч рублей, то оставшаяся сумма пойдёт на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом.

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В Якутии многодетные семьи с ипотекой могут воспользоваться господдержкой

Речь идет о семьях, в которых третий ребенок родился после 1 января 2019 года (подробнее)

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