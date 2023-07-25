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НовостиПроисшествия25 июля 2023 3:43

Подросток пострадал во время пожара в Амгинском районе

В селе Покровка сгорел частный дом
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото из архива ГУ МЧС России по Якутии

Фото из архива ГУ МЧС России по Якутии

Ранним утром 25 июля загорелся частный дом рядом с базой отдыха в селе Покровка Амгинского района, сообщает ГУ МЧС России по Якутии.

Сообщение о пожаре поступило в 05:06 утра. Прибывшие через 4 минуты спасатели обнаружили полыхающее строение.

В результате пожара пострадал подросток 2007 года рождения. Дом поврежден по всей площади в 16 кв.м.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 5 человека и 2 единицы техники.

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