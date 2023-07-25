Подросток пострадал во время пожара в Амгинском районе

Фото из архива ГУ МЧС России по Якутии

Ранним утром 25 июля загорелся частный дом рядом с базой отдыха в селе Покровка Амгинского района, сообщает ГУ МЧС России по Якутии.

Сообщение о пожаре поступило в 05:06 утра. Прибывшие через 4 минуты спасатели обнаружили полыхающее строение.

В результате пожара пострадал подросток 2007 года рождения. Дом поврежден по всей площади в 16 кв.м.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 5 человека и 2 единицы техники.

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