Жительница Якутска призвала к ответу мужчину, оскорбившего ее в соцсетях Фото: Аца КОШТЭ

В Якутске горожанка обратилась в прокуратуру с заявлением об унижении ее чести и достоинства.

Как выяснилось, в одной из соцсетей 33-летний мужчина разместил видео из личных неприязненных отношений. Используя нецензурные слова и выражения, публично оскорбил женщину.

Прокуратура города завела дело по ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ (публичное оскорбление в сети). В итоге мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

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