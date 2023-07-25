В Якутии 53-летняя педагог перечислила мошенникам свыше 3 миллионов рублей в надежде заработка на инвестициях

Фото: Мария ЛЕНЦ

Педагог из Чурапчинского района направила мошенникам свыше 3 миллионов рублей, чтобы «подзаработать на инвестициях», сообщает пресс-служба МВД Якутии.

В начале июня 53-летней женщине в интернете попалась реклама инвестиционной площадки якобы «Газпромбанка». Сельчанка перешла по ссылке и заполнила анкету, прошла некий тест, где указала свои персональные данные.

Вскоре к ней поступил звонок от «тренеров» и началась «бизнес-прокачка». 14 июня был направлен первый платеж в размере 10 000 рублей. Новоявленный инвестор начала «зарабатывать», но вывод средств оказался делом непростым.

В результате всех манипуляций, женщина направила мошенникам свыше 3 миллионов рублей. Кроме того, выяснилось, что педагог не располагала такой суммой денег, поэтому в пылу азарта кредитовалась в нескольких банках.

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