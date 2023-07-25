Стали известны подробности ДТП с перевернувшимся автомобилем в Алданском районе

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии

В четверг днем автомобиль слетел с трассы «Лена» на 743 километре. В Управлении Госавтоинспекции МВД по республике назвали вероятную причину ДТП.

Прибывший на место наряд ДПС обнаружил «Ниссан Мурано» перевернутым в лесу рядом с дорогой. Машина получила сильнейшие повреждения.

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии

За рулем находился 55-летний мужчина с 25-летним стажем вождения. Он вместе с 3 пассажирами ехал из Якутска в сторону Томмота. По версии Госавтоинспкции, водитель разогнался до большой скорости, не обеспечивающей постоянного контроля за движением, в результате не справился с управлением.

Троих пассажиров доставили попутным транспортом в Томмотскую больницу, где дежурный врач назначил всем амбулаторное лечение. Благодаря ремням безопасности все они не получили серьезных травм.

Отмечается, что водитель «Ниссана» был трезв. К административной ответственности за этот год привлекался 2 раза.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии

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