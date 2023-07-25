В Якутске на 41 стройке моют колеса грузовым машинам

Фото: мэрия Якутска

41 строительный объект в Якутске оснастили пунктами мойками колес, месяцем ранее их было всего лишь 20, сообщает городская администрация.

По словам заместителя главы по городскому хозяйству Егора Кардашевского, такая мера была принята по поручению главы города Евгения Григорьева в рамках благоустройства.

– Нами был принят ряд мер по контролю за большегрузным автотранспортом, осуществляющим свою деятельность на строительных объектах. Проще говоря, мы решили искоренить практику, когда грязь со стройки оказывалась на асфальте. Для этого проведена работа с застройщиками. И если в июне лишь на 20 объектах были оборудованы мойки, то уже сегодня на 41 объекте чистят колёса при выезде со стройки.

Всего с начала сезона специалистами Управ проведено 246 профилактических выездов на строительные объекты.

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