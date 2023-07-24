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НовостиОбщество24 июля 2023 12:20

Якутия победила в Дальневосточном конкурсе лучших проектов благоустройства

Пять городов Якутии получат 600 миллионов рублей на благоустройство
Ксения ГАБЫШЕВА
Пять якутских городов получат субсидии на создание новых общественных пространств

Пять якутских городов получат субсидии на создание новых общественных пространств

Пять якутских городов и сел стали победителями II этапа Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди субъектов Дальнего востока, сообщает Центр компетенций Leto.

В числе триумфаторов село Майя с проектом общественной территории «Кыайыы Аартыга» («Путь победы») и Среднеколымск с проектом площади Победы. Также жюри высоко оценило набережную «Поющие пески» для Вилюйска и парки Мирного и Нерюнгри.

Общая сумма федерального гранта на реализацию проектов — 600 млн рублей. Итоги конкурса объявили сегодня во Владивостоке в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

Всего республика направила на II этап дальневосточного конкурса 14 заявок.

Конкурсные заявки подготовили архитектурные бюро «Градо», «Номадо», «База 14», «Эйгэ», архитектор Мирослав Афанасьев, «Стройтехпроект», ЦТПР «Ярус» и Сибирская лаборатория урбанистики. Подготовку проектов курировал Центр компетенций по вопросам городской среды LETO и Управление архитектуры и градостроительства при главе Якутии.

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