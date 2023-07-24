Якутия победила в Дальневосточном конкурсе лучших проектов благоустройства

Пять якутских городов получат субсидии на создание новых общественных пространств

Пять якутских городов и сел стали победителями II этапа Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди субъектов Дальнего востока, сообщает Центр компетенций Leto.

В числе триумфаторов село Майя с проектом общественной территории «Кыайыы Аартыга» («Путь победы») и Среднеколымск с проектом площади Победы. Также жюри высоко оценило набережную «Поющие пески» для Вилюйска и парки Мирного и Нерюнгри.

Общая сумма федерального гранта на реализацию проектов — 600 млн рублей. Итоги конкурса объявили сегодня во Владивостоке в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

Всего республика направила на II этап дальневосточного конкурса 14 заявок.

Конкурсные заявки подготовили архитектурные бюро «Градо», «Номадо», «База 14», «Эйгэ», архитектор Мирослав Афанасьев, «Стройтехпроект», ЦТПР «Ярус» и Сибирская лаборатория урбанистики. Подготовку проектов курировал Центр компетенций по вопросам городской среды LETO и Управление архитектуры и градостроительства при главе Якутии.

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