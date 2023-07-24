В Якутске нетрезвый автомобилист сбил опору ЛЭП

Фото: ГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Утром понедельника, 24 июля, на улице Авиаторов машина наехала на опору линий электропередачи, сообщает отдел ГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Около 10 часов утра 63-летний водитель на «Мазде МПВ» двигался с большой скоростью. Возле дома №94 он не выдержал безопасный боковой интервал и сбил столб.

Причиной столь неаккуратного маневра стало алкогольное опьянение. Освидетельствование выявило у мужчины 1,100 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха.

В салоне он находился один, травм не получил. А вот объект городских электросетей почти упал.

Составлены административные материалы по ч.1 ст.9.7 (повреждение электрических сетей напряжением до 1000 вольт) и ч.1 ст.12.8 (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

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