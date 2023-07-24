В Якутске завершается обустройство водоузла №5 для южной части города

Фото: АО "Водоканал"

В этом году в Якутске завершится строительство водоузла №5, готовность которого составляет 94%, сообщает пресс-служба АО «Водоканала».

Сегодня на объекте проводят пуско-наладочные работы насосной станции, благоустраивают территорию.

По словам генерального директора «Водоканала» Анатолия Кырджагасова, без этого водоузла невозможно качественное благоустройство и комфорт для горожан в южной части Якутска.

– Это район Залога, ДСК, а также микрорайон «Звездный», где до конца года планируют ввести еще семь многоквартирных домов и начать строительство социальных объектов. Все это требует увеличения мощности водопроводных сетей. С вводом водоузла и новых водоводов эта задача будет решена, — отметил он.

Фото: АО "Водоканал"

Установлены две емкости объемом по 2 тысячи кубометров, успешно пройдены гидравлические испытания. От камеры водоснабжения проложили два полиэтиленовых водовода диаметром 500 мм, провели опрессовку и гидравлические испытания. Сегодня подрядчик прокладывает водоводы в сторону Радиоцентра.

На территории водоузла будет расположен новый лабораторный комплекс химико-бактериологической лаборатории. Все работы планируется завершить к 1 сентября 2023 года.

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