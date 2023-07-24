В Якутии улучшилась ситуация с лесными пожарами из-за прошедших дождей

Фото: Андрей СОРОКИН

По состоянию на 24 июля прошедшие дожди, прохладная погода и работа пожарных помогли улучшить ситуацию с природными пожарами в восточных районах Якутии. Но тревожной остается обстановка на западе и юге из-за жары и отсутствия осадков.

Если утром, согласно сводке, в Якутии действовало 50 лесных пожаров на площади 606 тысяч га, то к обеду они сократились до 31 на площади 445 тысяч га. Оказалось, что пожары полностью ликвидированы в Абыйском, Нерюнгринском и Томпонском районах. Сложная ситуация сохраняется в Среднеколымском, Верхнеколымском и Усть-Майском районах. Однако в ближайшие дни ожидается ликвидация этих возгораний.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил вернуть обратно силы из западных районов, которые привлекались на тушение пожаров на востоке. А также перебросить туда, где ожидается повышение класса пожарной опасности в лесах.

– Угроза населенным пунктам отсутствует, но долгосрочный прогноз показывает, что расслабляться нельзя. Ситуация по западу и югу может стать достаточно тревожной. Поэтому необходимо работать на опережение и передислоцировать силы, которые освобождаются от тушения возгораний на востоке, на запад, – сказал Айсен Николаев.

Как отметила заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик, ситуация полярно поменялась.

– Мы имели теплую, даже жаркую воздушную массу на востоке республики и довольно прохладную с дождями на западе. Ситуация полярно поменялась. На запад территории выходит очень жаркая воздушная масса. Она вышла с Монголии. Уже вчера температура воздуха по западным районам, вплоть до Оленекского, достигла 30-34 градусов. Далее это тепло будет распространяться на центр республики и юг.

На северо-востоке, напротив, наступает арктическая холодная воздушная масса, температура будет понижаться. Ночная температура, по прогнозам синоптиков, будет стремиться к нулю, особенно по крайним арктическим районам. Небольшой прогрев будет днем.

Отметим, что ситуация с пожарами в этом году во много раз лучше, чем два года назад. С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 452 лесных пожара на общей площади один миллион га. За этот же период 2021 года было зарегистрировано 1192 лесных пожара на площади 2,8 миллионов га.

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