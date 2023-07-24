В Якутске установят скульптуру участковому уполномоченному

Памятник участковому в городе Таруса Калужской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области

В Якутске на перекрестке улиц Пояркова и Дзержинского в скором времени появится скульптура, посвященная участковому уполномоченному, сообщает пресс-служба мэрии города.

Скульптуру установят к празднованию 100-летия службы участковых уполномоченных МВД России в городе Якутске.

Однако пока еще проект находится на начальном стадии разработки. Так, россиян приглашают принять участие в открытом архитектурном конкурсе, где выберут лучший вариант скульптуры.

В конкурсе могут принять участие как юридические, так и физические лица от 18 лет с соответствующим профильным образованием (профессиональные архитекторы, дизайнеры, студенты профильных вузов). В конкурсе можно участвовать как индивидуально, так и в группе. В состав авторского коллектива могут входить специалисты смежных профессий.

Конкурс проводится в один этап, с определением одного победителя. Один участник может представить на архитектурный конкурс не более трех работ.

Всостав Конкурсной комиссии приглашены эксперты из Союза архитекторов и Союза дизайнеров республики.

Работы можно присылать по электронному адресу dgykt@mail.ru, справки по телефону 8(4112)42-80-37. С положением конкурса и техническим заданием можно ознакомиться по ссылке.

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