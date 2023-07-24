В Якутске пьяный водитель без прав протаранил дерево

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Якутске 24 июля около 6 часов утра на 6 км Сергеляхского шоссе произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

22-летний мужчина на Toyota Premio превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего ушел в занос, съехал с дороги и врезался в дерево. Сосна такого удара не выдержала и сломалась.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В ходе проверки выяснилось, что парень водительских прав вообще не имеет. Проведенное освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало результат 1,17 мг/л в выдыхаемом воздухе. Травм горе-водитель не получил.

По факту ДТП проводится проверка.

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