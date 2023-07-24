Число ДТП по вине водителей автобусов выросло в Якутске в 2023 году

Фото: Госавтоинспекция Якутска

В первой половине 2023 года повысилась аварийность по вине водителей автобусов, сообщает ГИБДД МДВ России по Якутии.

Всего зарегистрировано 15 таких ДТП, в которых погиб 1 человек и 32 пассажира получили ранения. К примеру, в июне в Горном районе перевернулся автобус с 15 пассажирами.

Количество аварий выросло на 150% по сравнению с 2022 годом, когда автобусники стали причиной всего 6 ДТП. Число смертельных исходов не изменилось, зато количество пострадавших взлетело на 300%, годом ранее их было всего 8.

Автобус, вылетевший в кювет с пассажирами в Горном районе. Фото: ГИБДД Якутии

Львиная доля таких ДТП (73,3 %) произошли в Якутске. Тут можно вспомнить случай с выпадением пассажира из автобуса, которым заинтересовался даже Следственный комитет. А в апреле автобусы за два дня сбили 4 детей.

В прошлом году общественный транспорт столицы стал причиной лишь 3 аварий, а в 2023 году – уже 11 ( рост на 233,3%). Трое жителей Якутска получили различные травмы в ДТП с автобусами, а в этом году – 11.

Скриншот с камер видеонаблюдения

Для повышения безопасности с 26 по 28 июля на территории республики ГИБДД и Ространснадзора проведут межведомственное профилактическое мероприятие «Автобус».

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что безопасность пассажиров общественного транспорта зависит не только от перевозчиков, но и от самих пассажиров.

– При движении на маршрутных транспортных средствах всем пассажирам рекомендуется держаться за поручни и находиться при движении на местах, предназначенных для пассажиров. Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, – отмечает Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии.

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