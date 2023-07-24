Колопроктолог из Новосибирска рассказал, почему не стоит тянуть с решением деликатных проблем

Рабочие будни врачей клиники «РЖД-Медицина» Новосибирск. Фото: «РЖД-Медицина» Новосибирск

По словам к. м. н., хирурга, колопроктолога, онколога, руководителя гастроэнтерологического центра клиники «РЖД-Медицина» в Новосибирске Андрея Басса, современные пациенты ждут от лечения молниеносного эффекта. Чтобы как в магазине с телевизором: пришел, увидел - и вечером уже смотришь его. Со здоровьем хочется так же: чтобы все было быстро и не больно.

Андрей Басс: «Если вы готовы лечиться, решить проблему, которая вас донимает, мы всегда готовы помочь». Фото: «РЖД-Медицина» Новосибирск

- Нередко приходят люди, которые изучили все в интернете и считают, что теперь лучше врача знают подходящее решение своих деликатных проблем. Мы тратим немало времени, чтобы объяснить им, как действительно проходят процедуры, операции и почему подбор лечения для каждого индивидуален. Одним словом, надо идти к врачу и разговаривать. Если вы готовы лечиться, решить проблему, которая вас донимает, мы всегда готовы помочь. Для этого у нас достаточный арсенал средств и возможностей, - поясняет врач.

Клиника фактически единственная в Новосибирске с 2011 года применяет трансанальную эндомикрохирургию. В лечении используют дезартеризацию геморроидальных узлов, а недавно закупили лазер, что значительно расширило возможности гастроэнтерологического отделения.

Андрей Басс: «Суть современных бережливых подходов в хирургии как раз в том, чтобы люди не запускали болезнь и не оттягивали с решением расстаться с ней». Фото: «РЖД-Медицина» Новосибирск

- Людям важно сократить период нетрудоспособности, чтобы не терять зарплату и как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Это является одной из причин, почему многие долго не ходят к врачу, занимаются самолечением, лечатся в интернете и по советам знакомых. С одной стороны, ими движет страх физической боли, с другой - отпугивает длительность восстановления. Но суть современных бережливых подходов в хирургии как раз в том, чтобы люди не запускали болезнь и не оттягивали с решением расстаться с ней. Вся современная хирургия базируется на органосберегающих технологиях, направлена на минимизацию боли, разрезов, от чего зависит скорость восстановления и косметический эффект, - рассказал «Комсомольской правде» Андрей Басс. - Взять, к примеру, такое распространенное заболевание, как геморрой. Некоторым людям требуется хирургическое вмешательство. А они на него не решаются, но всю свою жизнь перестраивают с учетом болезни. Даже отдых планируют с учетом ограничений, в отпуск везут мешок таблеток. Фактически живут не собственной жизнью, а той, которую им диктует болезнь. Но можно не затягивать с решением проблемы, а сходить к врачу и решить ее. Если сложно сразу переступить свой страх, то для начала просто придите и поговорите с врачом.