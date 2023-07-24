В Якутске стадион «Туймаада» закрывается на ремонт

Фото: пресс-служба УФКиМС

С 24 июля стадион «Туймаада» имени Н.Н. Тарского закрывается на ремонтные работы до неопределенного срока, сообщает пресс-служба управления физической культуры и массового спорта Якутии со ссылкой на руководство Республиканской специализированной спортивной школы по футболу.

Ремонтные работы будут проведены в рамках подготовки к VIII МСИ «Дети Азии», которые пройдут в следующем году.

«По плану у нас будут проведены работы по замене беговой дорожки, футбольного поля, трибуны и фасада. Приносим извинения нашим посетителям за предоставленные неудобства», — добавили в спортшколе

При этом спортклуб «Спарта», который базируется на стадионе «Туймаада», будет функционировать до конца месяца.

Напомним, что ранее на ремонт был закрыт СК «Дохсун», в котором проводятся работы по замене газона футбольного поля и беговой дорожки.

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