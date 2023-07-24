В Якутии ликвидировали крупный природный пожар возле села Соболох

Фото: Авиалесоохрана

За последние сутки ликвидирован ландшафтный пожар, который находился в трех километрах от села Соболох Момского района и с 20 июля угрожал населенному пункту.

Об этом 24 июля на брифинге сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников. На момент ликвидации пройденная огнем площадь составляла 663 га. В тушении участвовало свыше 70 человек, в том числе профессиональных пожарных, прибывших из Якутска.

Также применялась авиация, два вертолета с водосливным устройством. Работу выполнил и самолет-зондировщик АК «Полярные авиалинии» Ан-26 «Атмосфера», после чего прошел дождь.

Всего на 24 июля в Якутии действуют 50 лесных пожаров с общей площадью 606 838,1 га. Из них локализован 1 пожар на площади 544 га.

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