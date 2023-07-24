Агроном Ботсада стала советником главы Якутска по зеленым насаждениям

Фото: KP.RU

На городской планерке в мэрии Якутска представили назначенного общественного советника Екатерину Павлову.

Павлова – агроном Ботанического сада Якутска, дендрапланерист, она оценит состояние зеленых насаждений по центральным улицам города, выдаст рекомендации по вопросу озеленения столицы по высаженным в текущем году растениям и планам озеленения в следующем году.

Общественные советники мэра не получают зарплату и не трудоустроены официально.

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