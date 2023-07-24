Из сырого, гниющего дома переселили многодетную семью в Ленском районе

Прокуратура помогла многодетной семье добиться переселения из гниющего дома Фото: Александр РОГОЗА

Одинокая мать с 5 детьми пожаловалась на условия жизни, сообщает прокуратура Якутии.

По договору соцнайма она проживает в жилом помещении, по всей площади которого наблюдается сырость, подгнивание деревянного перекрытия пола, отслаивание обоев и др.

Неоднократно женщина просила администрацию обследовать ее жилье, но ее обращения не были рассмотрены. Прокуратура внесла главе муниципального образования представление. В интересах многодетной семьи направлен иск о возложении на администрацию обязанности устранить нарушения. Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.

В результате принятых мер реагирования семье предоставлено другое жилое помещение, права восстановлены.

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