Незаконная вырубка лесов обнаружена в Усть-Алданском районе

В Якутии пресечена незаконная вырубка леса Фото: Олег УКЛАДОВ

Местный житель вырубил 100 лиственниц и осин на территории Дюпсинского участкового лесничества в местности «Аччыгый туостаах», сообщает прокуратура Якутии.

На эти работы у него не было разрешительных документов. Таким образом он причинил лесному фонду Российской Федерации ущерб в особо крупном размере.

Заведено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ, проводятся следственные действия. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

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