Многодетной семье, чей дом сгорел от удара молнии в Покровске, нужна помощь

Фото: соцсети

23 июля в Покровске молния ударила в частный дом, который потом загорелся. К сожалению, его не удалось спасти. Пострадавших нет, но без крова осталась целая семья.

В этом доме проживала многодетная семья Соломоновых: трое детей, самому младшему два года, старшим детям 9 и 5 лет. Они лишились жилья и остались без средств к существованию.

Просьба оказать посильную помощь семье, попавшей в беду. Моб.банк: 8(924) 899-47-13 на имя Саргыланы Комунаровны С.

Реквизиты банка прикреплены на имя Соломоновой Саргыланы. Валюта получаемого перевода: Российский рубль (RUB)

Получатель: СОЛОМОНОВА САРГЫЛАНА КОМУНАРОВНА

Номер счёта: 40817810776000480945

Банк получателя: ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 049805609

Корр. счёт: 30101810400000000609

ИНН: 7707083893

КПП: 143502001

ОКПО: 09287658

ОГРН: 1027700132195

SWIFT-код: SABRRU66

Почтовый адрес банка: 677027, ЯКУТСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 17

Почтовый адрес доп.офиса: 677027, Г. ЯКУТСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 27

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