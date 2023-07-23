Многодетной семье, чей дом сгорел от удара молнии в Покровске, нужна помощь

Фото: соцсети
23 июля в Покровске молния ударила в частный дом, который потом загорелся. К сожалению, его не удалось спасти. Пострадавших нет, но без крова осталась целая семья.
В этом доме проживала многодетная семья Соломоновых: трое детей, самому младшему два года, старшим детям 9 и 5 лет. Они лишились жилья и остались без средств к существованию.
Просьба оказать посильную помощь семье, попавшей в беду. Моб.банк: 8(924) 899-47-13 на имя Саргыланы Комунаровны С.
Реквизиты банка прикреплены на имя Соломоновой Саргыланы. Валюта получаемого перевода: Российский рубль (RUB)
Получатель: СОЛОМОНОВА САРГЫЛАНА КОМУНАРОВНА
Номер счёта: 40817810776000480945
Банк получателя: ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 049805609
Корр. счёт: 30101810400000000609
ИНН: 7707083893
КПП: 143502001
ОКПО: 09287658
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SWIFT-код: SABRRU66
Почтовый адрес банка: 677027, ЯКУТСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 17
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