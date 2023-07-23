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НовостиСпорт23 июля 2023 6:20

Якутянка Пелагея Григорьева победила на соревнованиях по легкой атлетике в Москве с личным рекордом

Спортсменка из Якутии завоевала награду престижного турнира по легкой атлетике
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: РЦСПСК "Триумф"

Фото: РЦСПСК "Триумф"

В субботу, 22 июля, в Москве завершились Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал В. П. Куца». В составе сборной Якутии на престижном турнире золото завоевала Пелагея Григорьева, сообщает Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд «Триумф».

Забеги прошли на стадионе олимпийского центра имени братьев Знаменских.

Уроженка Верхневилюйского района первенствовала на дистанции в 800 метров. В итоге Пелагея показала личный рекорд в 02:06:01.

Фото: РЦСПСК "Триумф"

Фото: РЦСПСК "Триумф"

Напомним, в июле Григорьева выиграла две золотые медали чемпионата России по легкой атлетике среди студентов. Представительница СВФУ выиграла финальные забеги на дистанциях в 1500 и 800 метров.

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