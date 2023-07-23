Более 12 тысяч килограмм мамонтовых бивней вывезено из Якутии в Китай с начала 2023 года

Как из Якутии экспортируются бивни мамонтов в Китай Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Якутии за первое полугодие 2023 года оформлено 18 ветеринарных сертификатов палеонтологических материалов на экспорт в Китай, сообщает Россельхознадзор.

Ведомство осуществляет пограничный ветеринарный контроль. Общий вес материалов мамонтовой фауны, вывезенной с начала года, составляет порядка 12,5 тысяч кг. Это 14,4% от общего количества палеонтологических материалов.

Кроме этого, за 6 месяцев этого года по результатам сбора палеонтологических материалов оформлено 205 производственных сертификатов 35 хозяйствующими субъектами на общее количество 85 972,361 кг. 95 % из этого числа составляют бивни мамонта, 5 % — остатки вымерших организмов, являющихся предметами изучения в области палеонтологии.

В таком виде бивни проходят пограничный контроль. фото: Управление Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия)

– Ископаемые бивни мамонта являются не восстанавливающимся ископаемым ресурсом биогенного происхождения. Более 80% ресурсов бивней мамонта в России сосредоточены на территории Республики Саха (Якутия), – сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Якутии и Амурской области.

По данным Департамента геологии, лицензирования и надзора в настоящее время в республике действует 481 лицензия на право пользования участком недр с целью сбора геологических коллекционных, палеонтологических материалов мамонтовой фауны единичных образцов.

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