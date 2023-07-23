Стадион и два спорткомплекса построят в Ытык-Кюеле к новым «Играм Манчаары»

Фото: "Спорт Якутии"

В селе Ытык-Кюель Таттинского района глава Якутии Айсен Николаев провел совещание по подготовке XXII Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары», сообщает пресс-служба правительства республики.

Масштабное спортивное событие состоится в июле 2025 года. По словам руководителя региона, ожидается участие порядка 7 тысяч человек — спортсменов, тренеров, участников культурной программы, гостей.

— Игры планируется провести в 6 спортивных объектах, часть из которых еще предстоит построить, это стадион и два спортивных комплекса, — анонсировал Айсен Николаев.

Он поручил в июле-августе определить подрядчиков, обеспечить проведение всех необходимых работ в срок, без отставаний от графика.

К Спартакиаде построят стадион с трибуной на 1000 мест с беговой дорожкой и многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс, ипподром с трибуной на 1500 посадочных мест и конюшней, зал борьбы и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в селе Боробул.

Также планируется модернизация котельных, наружного освещения, водоснабжения, ремонт дороги. В Ытык-Кюеле строится школа на 450 мест с интернатом на 100 мест и детский многофункциональный центр. Кроме того, будут отремонтированы объекты образования, задействованные в размещении и организации питания участников. Здесь также обновят технологическое оборудование и мягкий инвентарь.

В селах Ытык-Кюель, Боробул и Черкех отремонтируют внутрипоселковые дороги, уличное освещение, водоотведение, пешеходные тротуары, скверы.

В райцентре благоустроят территорию Парка культуры и отдыха, набережной озера Ытык-Кюель. Установят въездные приветственные

Справка:

XXII Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары» пройдет по 11 видам спорта: борьба хапсагай, мас-рестлинг, якутские прыжки, легкая атлетика, национальное многоборье, северное многоборье, пулевая стрельба, стрельба из лука, национальные настольные игры, гиревой спорт и конные скачки.

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