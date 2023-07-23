В Якутск прибыли мощи Георгия Победоносца

Фото: Якутская епархия

С мая по сентябрь по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла организовано принесение ковчега с мощами великомученика Георгия Победоносца в 100 городов России. Вечером 22 июля святыня была привезена в Якутск.

Святой Георгий Победоносец считается одним из символов величия русского духа, мужества и отваги народа-победителя.

Как патриарх выразил надежду, что принесение ковчега с мощами святого великомученика Георгия Победоносца сплотит россиян в горячей и искренней молитве об Отечестве.

Фото: Якутская епархия

Поклониться воину Христову в Якутске верующие могут в Преображенском кафедральном соборе до 23 июля 15:00.

Утром воскресенья перед святыней совершена Божественная литургия, затем в течение всего оставшегося времени пройдут молебны. Приложиться к мощам сможет каждый желающий. Далее ковчег со святыней отправится в Мирный.

Фото: Якутская епархия

– Считается, что мощи Георгия Победоносца помогают людям в борьбе с врагами, а также в достижении успеха и процветания. По преданию, при касании мощей можно исцелиться от болезней, получить защиту от бед и несчастий, избавиться от зависимостей и обрести духовную силу, – сообщает пресс-служба правительства Якутии.

К принесению из Свято-Троицкой Сергиевой лавры ковчега с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца в городах страны приурочено совершение молебнов о Победе.

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