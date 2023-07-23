В Якутске стартовала продажа билетов на Ykt Geek Fest-2023

Фото: оргкомитет Ykt Geek Fest-2023

Якутский фестиваль популярной культуры запустил онлайн-продажу билетов.

Приобрести билеты можно через платформу «Мост», скачав приложение или зайдя на сайт. В скором времени откроется продажа билет в кассах.

Стоимость – 700 рублей. Организаторы предупреждают, что количество билетов по этой стоимости ограничено.

– Участники общего конкурса косплей приобретают билет в день мероприятия на входе со скидкой 50%. Сейчас вам брать не надо. Как обычно, дети до 6 лет включительно проходят бесплатно, – отмечается в официальном телеграм-канале мероприятия.

Напомним, пройдет фестиваль Ykt Geek Fest состоится 13 августа на стадионе «Юность».

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