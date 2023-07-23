В центре Якутска на пешеходном переходе сбили женщину

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Вечером в субботу, 22 июля, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Петровского сбили пешехода, сообщает отдел ГИБДД МУ МВД России «Якутское».

22-летний водитель на «Тойоте Королла Спасио» ехал со стороны Октябрьской. При повороте направо наехал на 35-летнюю женщину, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.

С гематомами и ссадинами ее увезли в больницу, где врачи назначили ей амбулаторное лечение.

Отмечается, что у водителя стаж вождения с 2019 года, в момент аварии был трезв.

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