В Нерюнгри госпитализирован двухлетний ребенок с ожогами лица и грудной клетки

В Якутии малолетний ребенок получил ожоги у мангала Фото: ИВАНОВА Диана

В Нерюнгри ребенок достален в больницу с ожогами лица и грудной клетки, сообщает дежурный прокурор Якутии.

Предварительно известно, что травмы получены от воспламенившейся бутылки с жидким розжигом, стоявшей рядом с мангалом. Отмечается, что ребенок 2021 года рождения.

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