В Якутии при пожаре погиб 50-летний мужчина

Фото: СУ СК РФ по Якутии

21 июля произошел пожар в помещении дома по улице Нагорная села Майя Мегино-Кангаласского района, сообщает СУ СК РФ по Якутии.

На месте пожара обнаружено 50-летнего мужчины. Огнем повреждены внутренняя отделка, стены и крыша дома, очаг пожара располагался на кровати, где обнаружено тело хозяина. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будут произведены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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