В Якутии выплатят компенсацию в случае гибели или ранения командированного на СВО

Фото: KP.RU

19 июля председатель правительства республики Андрей Тарасенко подписал постановление о предоставления единовременных выплат лицам, направленным (командированным) из Якутии в ДНР, ЛНР, Запорожскую область, Херсонскую область и членам их семей.

Единовременная выплата предоставляется в следующих случаях:

– В случае получения легкого увечья (ранения, травмы, контузии) – 500 тысяч рублей;

– В случае получения тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) – 750 тысяч рублей;

– В случае гибели командированных граждан – один миллион рублей.

Отмечается, что средства единовременной выплаты не учитываются в составе доходов семей получателей при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относятся к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

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