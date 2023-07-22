Известная фитнес-тренер из Якутска Янда Табунанова объявила о закрытии своего фитнес-зала

Фото: из соцсетей Янды Табунановой

Известная якутская фитнес-тренер и предприниматель Янда Табунанова 22 июля в своих соцсетях сообщила о решении закрыть свой фитнес-клуб Yafitgym, который находится на проспекте Ленина.

Фото: 2ГИС

Она назвала это нелегким и грустным решением, и добавила, что берет тайм аут, чтобы позаботиться о здоровье, душевном и эмоциональном состоянии.

«Я сталкивалась с различными проблемами в своем бизнесе и каждый раз, я находила достойные решения, чтобы продолжить работу. Но последние 2 года я носила в себе мысль о том, что хочу остановиться и всегда перебарывала свои сомнения и шла дальше, опираясь на свой коллектив и поддержку клиентов. И все же, иногда происходящие обстоятельства и изменения вносят свои коррективы и подталкивают к кардинальным решениям», — подчеркнула Табунанова.

Фитнес-тренер поблагодарила клиентов и персонал, которые были с ней на протяжении шести лет работы фитнес-клуба и выразила надежду, что новые возможности впереди.

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